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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yüzde 25 ara zam kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yüzde 25 ara zam kararı

 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) çalışanlarına yüzde 25 ara zam yaptı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı İSG'nin işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına Temmuz 2024 itibariyle yüzde 25 oranında ara zam yapıldığını duyurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla bir araya gelerek zam kararını paylaştı.

Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırma çabasının bir parçası olarak ekonomik koşullara uyum sağlama, çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi.

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