Mehmet Topal'ın takımı ilk derbi maçında gülen taraf oldu

Romanya Ligi'nin 3. haftasında FC Petrolul Ploiești ile Rapid Bükreş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul, tek golle kazandı.

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Rapid Bükreş'i konuk eden Petrolul, Albin Berisha'nın 31. dakikada kaydettiği golle kazanan taraf oldu. Mehmet Topal'ın talebeleri maç boyunca üstün olan taraf olurken kaydedilen bir gol ise tartışmalı VAR kararı sonrası iptal edildi.

Sahada Petrolul takımı tribünlerde ise taraftarları maçı bir an olsun bırakmayarak eksik kadroya rağmen zafere ulaşmayı başardı.

Ligin ilk 2 haftasında çok sayıda oyuncusunu oynatamayan ve gençlerden kurduğu takımla sahaya çıkan Mehmet Topal, Rapid Bükreş karşısında da bazı oyuncularını sahaya süremedi. Özellikle 1 aydır antrenman ve taktik çalışmalar yaptırdığı isimlerden olan Baiano ile Nana'nın lisansları yetişmediği için oynayamadı. Takımın zor şartlara rağmen Mehmet Topal'ın etrafında birleşerek maça ve lige büyük bir konsantrasyonla çıktıkları görüldü. Petrolul taraftarları etkili Futbol oynatan ve derbiyi kazanan Mehmet Topal'ı bağrına basarken, golü atan Kosovalı Berisha da büyük destek gördü.