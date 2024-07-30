Ülker’den Türkiye Milli Paralimpik takımına destek

Ülker, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi, anlamlı bir iş birliğine imza atarak Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin destekçilerinden biri oldu. Anlaşma kapsamında Ülker, TMPK’nin engelli sporları ve paralimpik alanındaki çalışmalarını desteklemeyi ve farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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Türkiye’nin lider gıda markası Ülker, spor alanındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere spora destek veren Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’yle iş birliği anlaşması imzaladı.

Çamlıca Kampüsü’nde düzenlenen törende sponsorluk anlaşmasını Ülker CEO’su Mete Buyurgan ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu imzaladı. Törende, para okçulukta ülkemizi temsil edecek Nil Mısır ve para atletizm branşında mücadele eden sporcumuz Serkan Yıldırım da hazır bulundu.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan törende yaptığı konuşmada spora verdiği desteği şu sözlerle ifade etti: “Sporun ülkemizi gerek sevinçte gerek hüzünde bir araya getiren en güçlü temel taşlarından biri olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle, uzun yıllardır Ülker ve alt markalarıyla futbol ve basketbol başta olmak üzere spora destek veriyoruz. Paralimpik milli sporcularımızın azim ve kararlılığı hayatın her alanında bizlere ilham veriyor. Onların bu anlamlı yolculuğunda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım, bu anlaşmayla sağlayacağımız destek ve motivasyon, bir yandan toplumdaki fırsat eşitliği farkındalığını artırırken diğer yandan da sporcularımızın hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlar. Tüm sporcularımıza, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığımız Paris 2024 Paralimpik Oyunları için de şimdiden gönülden başarılar diliyoruz.”

Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu; Ülker’in komiteye ve sporculara verdiği bu desteğin Paris Paralimpik Oyunlar öncesi tüm sporcularımıza ve ekibe büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek;

‘’Türkiye’nin ve dünyanın en değerli markalarından birisi olan Ülker’in bu desteği, sporcularımızın başarılarının daha geniş kitlelere ulaşmasına ve toplumda büyük bir farkındalık yaratmasına vesile olacaktır. Paralimpik sporcularımızın azim ve kararlılıkla elde ettikleri başarılar, Ülker’in güçlü iletişim ve pazarlama gücüyle daha fazla görünürlük kazanacaktır.

Bu iş birliği, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de şekillendirecektir. Ülker’in desteği, genç nesillere ilham kaynağı olacak ve onların da hayallerine ulaşma yolunda cesaret bulmalarını sağlayacaktır. Ülker’e, bu anlamlı destek için yürekten teşekkür ederiz. Birlikte, büyük başarılara imza atacağımıza ve paralimpik sporcularımızın bu iş birliğiyle, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü Paris’teki müsabakalarda en iyi şekilde ortaya koyacağına inancımız tamdır’’ dedi.

Paralimpik sporculardan anlamlı mesajlar

Törene katılan paralimpik sporculardan para okçulukta ülkemizi temsil edecek olan Milli sporcu Nil Mısır, Ülker’in verdiği desteği şu sözlerle ifade etti.

"Ülker'in desteği, biz paralimpik sporcular için büyük bir umut ve ilham kaynağı. Bu köklü markanın bizimle olması, başarılarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak ve toplumda farkındalık yaratacak. Ülker'in bu değerli katkısı, sporun birleştirici gücünü ve paralimpik sporcuların azmini vurgulamak için büyük bir fırsat. Paralimpik sporcular olarak, her gün daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz. Ülker'in sağladığı bu destek, bize yalnızca maddi yardım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Ülker'in iletişim gücü ve geniş etki alanı, başarılarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayarak, sporumuzun hak ettiği değeri bulmasına yardımcı olacak. Ülker ailesine bu değerli destekleri için içtenlikle teşekkür ederim. Onların yanımızda olması, bizim daha büyük başarılara imza atmamız için büyük bir motivasyon kaynağı. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, bana güç ve cesaret veriyor. Ülker'in desteğiyle, paralimpik sporcular olarak sporumuzu daha geniş kitlelere tanıtma şansını yakalayacağız ve toplumda pozitif bir değişim yaratacağız." dedi

Para atletizm branşında mücadele eden Milli sporcu Serkan Yıldırım ise TMPK- Ülker iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Ülker'in desteği, bizim için sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda büyük bir moral kaynağı. Ülker gibi güçlü bir markanın bizimle olması, sporcu olarak kendimize olan güvenimizi artırıyor ve bizi daha büyük başarılara teşvik ediyor. Bu iş birliği, paralimpik sporcuların azmini ve kararlılığını daha geniş kitlelere duyurma fırsatı sunuyor Paralimpik sporcular olarak, toplumda daha fazla tanınmak ve sporun birleştirici gücünü göstermek istiyoruz. Ülker'in köklü geçmişi ve yüksek iletişim gücü, bizim hikayelerimizi ve başarılarımızı daha fazla insana ulaştırmamıza yardımcı olacak. Bu destek, bizim eşit şartlarda yarışma amacımıza ulaşmamız için büyük bir adım. Ülker ailesine bu değerli katkıları için minnettarım. Onların desteği, bizim sporumuza olan bağlılığımızı ve tutkumuzu daha da güçlendirecek. Ülker'in yanımızda olması, bizlere ilham veriyor ve sporumuzu daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sunuyor.”

tekeRRenk projesiyle tekerlekli sandalyeler renklendi

Ülker, aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle uygulanan tekeRRenk projesinde de yer alıyor. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen “tekeRRenk” projesi, 2020-2024 yılları arasında ülkemizdeki 10 milyonu aşkın engelli bireye ve tekerlekli sandalyelere yönelik bakış açısını iyileştirmek amacıyla başlatıldı.

Bugüne kadar 13 şehirden 9-47 yaş aralığındaki 54 engelli milli ve Paralimpik sporcunun hayat hikayesinden alınan ilhamla tasarlanan jant aksesuarları, 108 farklı desenle tekerlekli sandalyelere uygulandı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda farklı branşlarda yarışacak tekerlekli sandalye kullanıcısı sporcuların jant aksesuarları ise, yine projenin kurucu tasarımcısı Birnur Temel'in çizimleriyle tasarlandı ve uygulandı.

Sanatın ifade ve sporun farkındalık gücünden ilham alınarak, sporcuların her bir hayat hikayesinin dikkatlice dinlemesi sonucu tasarlanan tekerlekli sandalye jantları sporculara ağırlık yaratmayacak bir şekilde, uzun bir AR-GE süreci sonunda üretildi. Milli sporcuların elçiliğini üstlendiği bu proje, Türkiye genelinde onlarca şehir ve yüzlerce sandalye olmak üzere kapsayıcılık konusunda bir farkındalık projesi olarak devam ediyor.