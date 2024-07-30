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Yakalanmasaydı vatandaşa yedirecekti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yakalanmasaydı vatandaşa yedirecekti!

Adıyaman'da bir kasap dükkanında tüketime uygun olmadığı tespit edilen 42 kilogram kırmızı ve 161 kilogram da tavuk etine el konuldu.

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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki gıda denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kayalık Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirtilen H.H.D'ye ait kasap dükkanını denetleyen ekipler, tüketime uygun olmadığı belirlenen 42 kilogram kırmızı, 161 kilogram da tavuk etine el koydu.

Ele geçirilen etler, imha edilmek üzere götürüldü.

Para cezası uygulanan işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.

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