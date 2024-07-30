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Filenin Sultanları'nın perşembe karşılaşacağı rakibinde doping şoku

Filenin Sultanları'nın perşembe karşılaşacağı rakibinde doping şoku

Filenin Sultanları'nın Hollanda maçı sonrası rakibi olan Dominik Cumhuriyeti'nde doping kullanımı nedeniyle en önemli oyuncu olarak görülen Lisvel Eve diskalifiye edildi. Eve'in ayrıca 4 yıl voleyboldan men cezası yemesi bekleniyor.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadelede eden Filenin Sultanları, ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmişti. Sultanlar setler 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek olimpiyatlara galibiyetle başlamayı başardı.

İkinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan milli takım karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, perşembe günü oynanacak mücadele öncesi Dominik Cumhuriyeti'nde doping skandalı yaşanıyor.

Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosunda yer alan orta oyuncu Lisvel Eve, doping testinin pozitif çıkmasının ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi.
Kadrodan çıkarılan Lisvel Eve'nin yerini kadroda rezerv oyuncu olarak yer alan Geraldine Gonzalez girdi.

4 yıl men cezası gelebilir

Lisvel Eve, doping sebebiyle büyük ihtimalle 4 yıl voleyboldan men cezası yiyecek.

"Bu son derece üzücü bir durum, kendimle ilgili çok kötü ve hayal kırıklığına uğradım, daha önce araştıramadığım için benim gözümden kaçtı, vücudumdaki sıvı tutmayı kontrol etmek için kullandığım (furosemid) ilaç son VNL'de doping testine takıldı."

Eve'in doping kullandığı olimpiyat 1 gün önce tespit edilmiş ve turnuvadan men edilmişti.

Filenin Sultanları'nın maç takvimi

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1 Ağustos
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos
10.00 Türkiye-İtalya

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