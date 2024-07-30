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Olimpiyat açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen gösteriye sert tepki gösterdi. ''Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim. Paris'te yapılmak istenen insanı hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde olimpiyat gösterileri de olan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

"MACRON ARADI, TORUNUM DEDE GİTME DEDİ"

Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum dede gitme dedi niye dedim orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. O görüntüleri gösterdi tamam kızım gitmeyeceğim dedim. İnsanları birleştirmesi gereken spor etkinliği maalesef insanlığa değerlere düşmanlıkla açıldı." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

"İLK FIRSATTA PAPA'YI ARACAĞIM"

"Bizim inancımızda insan yaratılmışların en şereflisidir" diye vurgulayan Erdoğan, "Paris'te yapılmak istenen insanı hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRMEK DEMEK İNSAN SOYUNU BOZMAK DEMEKTİR"

Karşımızda sadece bir yönelim yok doğrudan çocuklarımızı hedef alan faşizan bir dayatma var. Aileye insan nesline yönelik çok boyutlu acımasız bir savaş yürütülmektedir. Fransa, Fransız sporcuların içerisinde başörtülü olanlar varsa onların müsabakalara katılmasını engellemiştir. Bu nasıl bir mantık? Cinsiyetsizleştirmek demek insan soyunu bozmak demektir" dedi.

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