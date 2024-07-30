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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP hamlesi! Geri dönüyor

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP hamlesi! Geri dönüyor

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş hazırlıklarına başladığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu kurultay için sloganını bile belirledi.

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14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinde Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen başarıyı yakalayamamasının ardından başlayan 'değişim' söylemlerinin akabinde CHP Genel Başkanlığı koltuğunu Özgür Özel'e devretmek zorunda kalmıştı. Seçimlerden bu yana CHP sayfasını kapatmadığı belirtilen Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba kulisler aktarıldı.

TOPLANTILAR YAPILIYOR, SLOGAN BELİRLENDİ

Medyaradar yazarı Atilla Akar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP hamleleriyle ilgili son kulisleri bugünkü köşesinde ele aldı. Kılıçdaroğlu’nun tüzük kurultayı için hazırlandığı iddialarına yer veren Akar “CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden ve eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun inisiyatifinde birtakım toplantılar tertipleniyor” dedi. 

Kılıçdaroğlu’nun “Cesurlar bir adım öne çıksın” sözünden esinlenerek bir slogan bile belirlendiğini belirten Akar, “Öne çıkıyoruz” sözünün motto olarak kullanıldığını söyledi. 

"BANA BAĞLI 50 VEKİL VAR"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de CHP içerisinde kendisine bağlı 50 milletvekili olduğunu açıklamıştı. Ankara’daki çalışma ofisinde gazeteci Vedat Yenerer'e konuşan Kılıçdaroğlu, “Siyaseti bıraktınız mı? Bırakmadıysanız ne düşünüyorsunuz? Yeni bir parti kuracak mısınız?" sorusuna “Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek) Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli; CHP" şeklinde cevap vermişti.

Kılıçdaroğlu, partide en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğu iddiasını ise 'doğru' şeklinde cevaplamıştı.

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