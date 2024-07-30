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HABER /  DÜNYA

İsrail Beyrut'a saldırdı! Büyük patlama

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesinde, İsrail ordusunun düzenlediği ve bir Hizbullah komutanını hedef aldığı bir saldırıda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama, işlek caddelerdeki binalara zarar verirken büyük dumanlar yükseldi ve olay yerinde panik yaşandı.

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

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