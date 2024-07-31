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İsrailli aşırı sağcı Bakan, Heniyye suikastını sevinçle karşıladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Heniyye suikastını sevinçle karşıladı

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini memnuniyetle karşıladı.

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Eliyahu, sosyal medya hesabından Heniyye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu.

Heniyye suikastının barış getireceğini iddia eden Eliyahu, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.

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