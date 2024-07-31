Mourinho'dan sakatlanan Fred ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu Fred'in Lille maçında oynamayacağını açıkladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını 2 maçta 4-3 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederek adını bir tura yazdıran Fenerbahçe'ye Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fred'den kötü haber verdi. Brezilyalı yıldızın son durumunu teknik direktör Jose Mourinho açıkladı.

"LİLLE MAÇINDA OLMAYACAK"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maça devam edemeyen Fred'in sakatlık durumu hakkında "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" açıklamasını yaptı.