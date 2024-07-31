İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası Beyaz Saray'dan 'savaş' açıklaması

İsrail'in Beyrut'un güneyini vurmasının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olmadığını belirtti.

Abone ol

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail ordusu, 12 kişinin öldüğü Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef alındığını kaydetti. İsrail basını, saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Sukar'ın hedef alındığını duyurdu.

"Savaş kaçınılmaz değil"

İsrail’in Lübnan’a hava saldırısının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamada bulundu. Jean-Pierre, ABD’nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyledi. Jean-Pierre "Hizbullah ve İsrail arasında savaş kaçınılmaz değil" dedi.