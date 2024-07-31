Araç sahipleri aman dikkat! Bugünü kaçıranlar faizli ceza ödeyecek

2024 MTV 2. Taksit ödeme dönemi bugün sona eriyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber sonrası, ‘kim ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? MTV nereye ödenir? Kredi kartı ile MTV ödenir mi?’ soruları merak ediliyordu. Tüm hepsi yanıt buldu. İşte kalem kalem o liste ve haberin detayları…

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde bu yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlamıştı. Ödemeler bugün sona erecek.

MTV ödemesi nereden yapılır?

MTV ödemeleri farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Araç sahipleri e-Devlet’e girerek ödeme yapabilirler. Sisteme giriş yapmanızın ardından “motorlu taşıtlar vergisi sorgulama” hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor. Bilgilerin doldurulması ile birlikte öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanında MTV ikinci taksit ödemeleri dijital vergi dairesi, PTT ve banka sitelerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bazı bankalar ise müşterilerine MTV’de taksit imkanı sağlıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere her ay için yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

MTV’den muaf tutulacak kişiler belli oldu

Ayrıca SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor.

İŞTE 2024 MTV ücretleri

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar1-3 yaş - 3359 TL4-6 yaş - 2343 TL7-11 yaş - 1308 TL12-15 yaş - 987 TL16 yaş ve üstü - 347 TL0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası1-3 yaş - 3692 TL4-6 yaş - 2576 TL7-11 yaş - 1437 TL12-15 yaş - 1088 TL16 yaş ve üstü - 383 TL0-1300 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü1-3 yaş - 4032 TL4-6 yaş - 2809 TL7-11 yaş - 1573 TL12-15 yaş - 1188 TL16 yaş ve üstü - 413 TL1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar1-3 yaş - 5851 TL4-6 yaş - 4387 TL7-11 yaş - 2544 TL12-15 yaş - 1798 TL16 yaş ve üstü - 690 TL1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası1-3 yaş - 6439 TL4-6 yaş - 4828 TL7-11 yaş - 2801 TL12-15 yaş - 1972 TL16 yaş ve üstü - 754 TL1301-1600 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü1-3 yaş - 7026 TL4-6 yaş - 5265 TL7-11 yaş - 3050 TL12-15 yaş - 2153 TL16 yaş ve üstü - 823 TL1601-1800 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 11.374 TL4-6 yaş - 8894 TL7-11 yaş - 5227 TL12-15 yaş - 3189 TL16 yaş ve üstü - 1235 TL1601-1800 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar1-3 yaş - 12413 TL4-6 yaş - 9697 TL 7-11 yaş - 5710 TL12-15 yaş - 3484 TL16 yaş ve üstü - 1348 TL1801-2000 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 17920 TL4-6 yaş - 13800 TL7-11 yaş - 8111 TL12-15 yaş - 4828 TL16 yaş ve üstü - 1898 TL1801-2000 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar1-3 yaş - 19553 TL4-6 yaş - 15061 TL7-11 yaş - 8848 TL12-15 yaş - 5265 TL16 yaş ve üstü - 2072 TL2001 - 2500 motor

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 26.885 TL4-6 yaş - 19.517 TL7-11 yaş - 12193 TL12-15 yaş - 7282 TL16 yaş ve üstü - 2880 TL2001 - 2500 motor

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü1-3 yaş - 29.332 TL4-6 yaş - 21.290 TL7-11 yaş - 13299 TL12-15 yaş - 7948 TL16 yaş ve üstü - 3142 TL2501 - 3000 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 37.485 TL4-6 yaş - 32.615 TL7-11 yaş - 20.373TL12-15 yaş - 10.957 TL16 yaş ve üstü - 4.016 TL2501 - 3000 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar1-3 yaş - 40.898 TL4-6 yaş - 35.575 TL7-11 yaş - 22.227TL12-15 yaş - 11.955 TL16 yaş ve üstü - 4.383 TL3001 - 3500 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 57.093 TL4-6 yaş - 51.374 TL7-11 yaş - 30.944 TL12-15 yaş - 15.446 TL16 yaş ve üstü - 5.657 TL3001 - 3500 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar1-3 yaş - 62.289 TL4-6 yaş - 56.039 TL7-11 yaş - 33.756TL12-15 yaş - 16.845 TL16 yaş ve üstü - 6.179 TL4001 motor ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar1-3 yaş -146.932 TL4-6 yaş 110.177 TL7-11 yaş - 65.252TL12-15 yaş - 29.326 TL16 yaş ve üstü - 11.374 TL4001 motor ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşanlar1-3 yaş - 160.285 TL4-6 yaş - 120.196 TL7-11 yaş - 71.168TL12-15 yaş - 31.991 TL16 yaş ve üstü - 12.413 TL