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Genco Erkal hayatını kaybetti! Veda paylaşımı: Hoşça kalın dostlarım

Genco Erkal hayatını kaybetti! Veda paylaşımı: Hoşça kalın dostlarım

Uzun bir süredir kan kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Sayısız sinema ve tiyatro oyununda yer alan Genco Erkal, bir süredir kan kanseriyle mücadele ediyor. Tedavisine devam eden 86 yaşındaki Erkal'dan acı haber geldi.

Usta oyuncu dün gece saatlerinde X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak kafa karıştırmıştı: "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanatçının vefatına ilişkin, "Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Piyanist ve besteci Fazıl Say da Erkal'ın vefatına dair sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü." dedi.

Genco Erkal kimdir?

Genco Erkal 28 Mart 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1959 yılından itibaren Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Genco Erkal, 1969'da, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

1965'te Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Genco Erkal, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982'de At ve 1983'te Faize Hücum filmleri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

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