BIST 10.627
DOLAR 33,15
EURO 35,90
ALTIN 2.576,81
HABER /  DÜNYA

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesini lanetledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır." uyarısında bulundu.

Abone ol

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da hava saldırında öldürülmesine Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan acıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin rakibi Lille hocasından açıklama: Yeterli kaliteye sahibiz
Fenerbahçe'nin rakibi Lille hocasından açıklama: Yeterli kaliteye sahibiz
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Heniyye suikastını sevinçle karşıladı
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Heniyye suikastını sevinçle karşıladı
Mourinho'dan sakatlanan Fred ile ilgili açıklama
Mourinho'dan sakatlanan Fred ile ilgili açıklama
Garanti BBVA'dan yılın ilk 6 ayında 44 milyar 589 milyon 810 bin lira net kar
Garanti BBVA'dan yılın ilk 6 ayında 44 milyar 589 milyon 810 bin lira net kar
Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da öldürüldü
Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da öldürüldü
İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası Beyaz Saray'dan 'savaş' açıklaması
İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası Beyaz Saray'dan 'savaş' açıklaması
Sağlık Bakanlığı duyurdu: İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı duyurdu: İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi
Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya sattı
Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya sattı
Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı
Pakistan'da aşiretlerin "toprak kavgasında" ölü sayısı 43'e çıktı
KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi
KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi
İsrail basını: Beyrut'taki saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi hedef alındı
İsrail basını: Beyrut'taki saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi hedef alındı
İsmail Saymaz İsrail'e fena patladı: Cumhurbaşkanını tehdit edecek...
İsmail Saymaz İsrail'e fena patladı: Cumhurbaşkanını tehdit edecek...