Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesini lanetledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır." uyarısında bulundu.

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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da hava saldırında öldürülmesine Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan acıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."