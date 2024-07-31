Hamas lideri Haniye'nin son görüntüsü ortaya çıktı!

Hamas, lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda öldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken Haniye'nin son görüntüsü ortaya çıktı.

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İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İran: Kanı yerde kalmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani,Hamas lideri İsmail Haniye'nin kanının yerde kalmayacağını belirterek, "Haniye'nin Tahran'da şehadeti, Tahran, Filistin ve direniş arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, RIA devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin "kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayet" olduğunu söyledi.

Haniye'nin son görüntüsü

İran medyası, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Salı günü suikasta uğramadan önce Tahran'da çekilmiş son fotoğrafını yayınladı. Haniye fotoğrafta "Direniş" simgelerinin yer aldığı bir tema parkında, El Aksa camii modelinin yanında duruyor.

Washington Arap Merkezi'nin kıdemli araştırmacısı ve Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin araştırmacılarından Rami Khouri Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Hamas ve Hizbullah liderlerini suikastla öldürmenin uzun zamandır bilinen bir İsrail'in stratejisi olduğunu belirtti.

Suikastın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmyor.İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Haniye'nin, korumalarından biriyle birlikte Tahran'daki evinde öldürüldüğü belirtilirken, Suudi Arabistan'ın El-Arabiya gazetesi ise Haniye'nin çarşamba sabahı saat 02.00 civarında öldürüldüğünü bildirdi.

Neden İran'daydı?

İsmail Haniye dün Tahran'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.