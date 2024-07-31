BIST 10.623
DOLAR 33,14
EURO 35,89
ALTIN 2.578,47
HABER /  GÜNCEL

Hamas lideri Haniye'nin son görüntüsü ortaya çıktı!

Hamas lideri Haniye'nin son görüntüsü ortaya çıktı!

Hamas, lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda öldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken Haniye'nin son görüntüsü ortaya çıktı.

Abone ol

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İran: Kanı yerde kalmayacak 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani,Hamas lideri İsmail Haniye'nin kanının yerde kalmayacağını belirterek, "Haniye'nin Tahran'da şehadeti, Tahran, Filistin ve direniş arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, RIA devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin "kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayet" olduğunu söyledi.

Haniye'nin son görüntüsü

İran medyası, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Salı günü suikasta uğramadan önce Tahran'da çekilmiş son fotoğrafını yayınladı. Haniye fotoğrafta "Direniş" simgelerinin yer aldığı bir tema parkında, El Aksa camii modelinin yanında duruyor.

Washington Arap Merkezi'nin kıdemli araştırmacısı ve Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin araştırmacılarından Rami Khouri Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Hamas ve Hizbullah liderlerini suikastla öldürmenin uzun zamandır bilinen bir İsrail'in stratejisi olduğunu belirtti.

Suikastın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmyor.İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Haniye'nin, korumalarından biriyle birlikte Tahran'daki evinde öldürüldüğü belirtilirken, Suudi Arabistan'ın El-Arabiya gazetesi ise Haniye'nin çarşamba sabahı saat 02.00 civarında öldürüldüğünü bildirdi.

Neden İran'daydı? 

İsmail Haniye dün Tahran'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Heniyye suikastiyle ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Heniyye suikastiyle ilgili açıklama
Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: 30-40 kişilik bir meclis grubu ile geliyoruz
Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: 30-40 kişilik bir meclis grubu ile geliyoruz
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ilk açıklama geldi: Şiddetle kınıyorum
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ilk açıklama geldi: Şiddetle kınıyorum
Dolar ve Euro'da hareketli dakikalar! Bir anda fırladı
Dolar ve Euro'da hareketli dakikalar! Bir anda fırladı
CHP Kadın Kolları için büyük çekişme! Eski HDP'li isim de aday
CHP Kadın Kolları için büyük çekişme! Eski HDP'li isim de aday
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki ikinci maçına çıkacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki ikinci maçına çıkacak
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Beyrut saldırısı sonrası ABD'den dikkat çeken savaş açıklaması! Kaçınılmaz değil
Beyrut saldırısı sonrası ABD'den dikkat çeken savaş açıklaması! Kaçınılmaz değil
Kırklareli'nde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi
Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım
Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım
Nüfus alarm veriyor: Türkiye yaşlı ve yoksul ülke olma yolunda
Nüfus alarm veriyor: Türkiye yaşlı ve yoksul ülke olma yolunda
Araç sahipleri aman dikkat! Bugünü kaçıranlar faizli ceza ödeyecek
Araç sahipleri aman dikkat! Bugünü kaçıranlar faizli ceza ödeyecek