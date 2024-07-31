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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ilk açıklama geldi: Şiddetle kınıyorum

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ilk açıklama geldi: Şiddetle kınıyorum

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastı "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak" nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Abbas, Haniye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı.

Haniye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.

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