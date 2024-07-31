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Beyrut saldırısı sonrası ABD'den dikkat çeken savaş açıklaması! Kaçınılmaz değil

Beyrut saldırısı sonrası ABD'den dikkat çeken savaş açıklaması! Kaçınılmaz değil

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in Lübnan'a hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyledi.

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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail ordusu, 12 kişinin öldüğü Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef alındığını kaydetti. İsrail basını, saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Sukar'ın hedef alındığını duyurdu.

Savaş kaçınılmaz değil

İsrail'in Lübnan'a hava saldırısının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamada bulundu. Jean-Pierre, ABD'nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyledi. Jean-Pierre "Hizbullah ve İsrail arasında savaş kaçınılmaz değil" dedi.

İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceğiz

Bölgede tansiyon yükselirken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib açıklamalarda bulundu. Buhabib, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla "Orantılı" olmasını umduğunu belirtti. Buhabib, ayrıca İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceklerini açıkladı.

"Komutan sağ kurtuldu 2 kişi öldü"

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları, ayrıca saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Shukr, 1983'te Beyrut'ta ABD'ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

Lübnanlı güvenlik kaynakları Fuad Shukr'un saldırıdan sağ kurtulduğunu ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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