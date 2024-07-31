Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: 30-40 kişilik bir meclis grubu ile geliyoruz

DEVA Partisi ile Demokrat Parti'nin birleşip TBMM'de grup kuracağına dair iddialara gündemi meşgul ederken Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan iddialar hakkında açıklama geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile Demokrat Parti'nin TBMM'de grup kuracağı iddiaları gündemi meşgul etmişti. Grup kurmak için 20 milletvekiline ihtiyaç duyulurken 2 partinin 18 milletvekilinin olması sonrası CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girdiği öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu ile Babacan'ın geçtiğimiz günlerdeki bir araya gelmesi iddiaları güçlendirirken konuya ilişkin Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan açıklama geldi.

İddiaları doğruladı

Oda tv'ye konuşan Cemal Enginyurt, 20 milletvekili iddialarına, "Ne 20'si en az 30 vekille geliyoruz" diyerek cevap verdi.

Demokrat Parti önderliğinde grubun kurulacağını söyleyen Enginyurt, "Meclis'te grupları olmadığı için konuşamayan, söz alamayan vekiller var. Türkiye'de muhalefet etkili değil. Biz bu açığı kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

CHP'li vekiller de var

Cemal Enginyurt, DEVA Partisi, Demokrat Parti, CHP, bağımsızlar ve diğer partilerden katılacak vekillerle yaklaşık 30-40 kişilik bir meclis grubu kurmayı planladıklarını ifade etti. Enginyurt, CHP'den bu sayının bir-iki vekil olduğunu altını çizerken isim vermekten çekindi.

Enginyurt sözlerini şöyle tamamladı:

"Olacaksa güçlü bir grup, güçlü bir muhalefet olsun. En az 30 vekillik bir grup kurmayı düşünüyoruz. Ayrıca, bu sayı 20 ile sınırlı olsa bir vekil Allah korusun hayatını kaybetse grubun düşmesi söz konusu. Geçmişte şahit olduk. O yüzden daha etkili olması için böyle bir yöntem düşündük."