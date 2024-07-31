BIST 10.627
DOLAR 33,15
EURO 35,90
ALTIN 2.576,81
HABER /  GÜNCEL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Heniyye suikastiyle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Heniyye suikastiyle ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin, Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Heniyye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast, Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir."

İlgili Haberler
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ilk açıklama geldi: Şiddetle kınıyorum Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki İsrailli aşırı sağcı Bakan, Heniyye suikastını sevinçle karşıladı Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da öldürüldü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ünlü sunucu Nursel Ergin, eski eşiyle dudak dudağa! O anlar böyle görüntülendi
Foto Galeri Ünlü sunucu Nursel Ergin, eski eşiyle dudak dudağa! O anlar böyle görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: 30-40 kişilik bir meclis grubu ile geliyoruz
Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: 30-40 kişilik bir meclis grubu ile geliyoruz
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ilk açıklama geldi: Şiddetle kınıyorum
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ilk açıklama geldi: Şiddetle kınıyorum
Dolar ve Euro'da hareketli dakikalar! Bir anda fırladı
Dolar ve Euro'da hareketli dakikalar! Bir anda fırladı
CHP Kadın Kolları için büyük çekişme! Eski HDP'li isim de aday
CHP Kadın Kolları için büyük çekişme! Eski HDP'li isim de aday
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki ikinci maçına çıkacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki ikinci maçına çıkacak
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Beyrut saldırısı sonrası ABD'den dikkat çeken savaş açıklaması! Kaçınılmaz değil
Beyrut saldırısı sonrası ABD'den dikkat çeken savaş açıklaması! Kaçınılmaz değil
Kırklareli'nde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi
Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım
Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım
Nüfus alarm veriyor: Türkiye yaşlı ve yoksul ülke olma yolunda
Nüfus alarm veriyor: Türkiye yaşlı ve yoksul ülke olma yolunda
Araç sahipleri aman dikkat! Bugünü kaçıranlar faizli ceza ödeyecek
Araç sahipleri aman dikkat! Bugünü kaçıranlar faizli ceza ödeyecek
Genco Erkal hayatını kaybetti! Veda paylaşımı: Hoşça kalın dostlarım
Genco Erkal hayatını kaybetti! Veda paylaşımı: Hoşça kalın dostlarım