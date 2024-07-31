En az 3 milletvekili ve bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçecek

AK Parti'nin, uzun süredir kulislerde konuşulan milletvekili transferleri için 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğini beklediği iddia edildi. 14 Ağustos'taki törende, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takılacak.

Abone ol

İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden istifa eden bazı isimlerin AK Parti’ye geçmek istediği iddiası bir süredir gündemdeydi.

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; AK Parti, söz konusu transferler için 14 Ağustos'u bekliyor.

23'üncü kuruluş yıl dönümünü 81 ilde kutlayacak olan AK Parti "Adı: AK Parti" sloganıyla hazırlanan büyük töreni ise yeni transferlerle taçlandırmayı hedefliyor. Ankara'da düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takması bekleniyor.