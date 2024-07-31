'Teşkilat'ın yeni sezonunda Tolga Sarıtaş sürprizi

Beşinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Teşkilat'a Tolga Sarıtaş’ın katılacağı öğrenildi. Sarıtaş dizide "Altay" karakterine hayat verecek.

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TRT1'in Tims&B imzalı fenomen dizisi Teşkilat, beşinci sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Pazar akşamları ekrana gelen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, başrol oyuncularındaki değişikliklerle dikkat çekiyor. Çağlar Ertuğrul'un ardından gelen Murat Yıldırım, sezon sonunda diziden ayrılmıştı.

Yıldırım'ın vedası sonrası diziye katılacak yeni oyuncunun kim olacağı merakla beklenirken, bu ismin Tolga Sarıtaş olduğu kulislerde konuşuluyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş, "Altay" karakteriyle Teşkilat dizisine dahil oluyor. Sarıtaş, daha önce büyük bir ilgiyle izlenen Söz dizisinde, Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat ile partner olmuştu.