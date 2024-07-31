BIST 10.622
DOLAR 33,14
EURO 35,92
ALTIN 2.578,50
HABER /  EKONOMİ

 Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! 9 büyükşehirdeki 707 kuyumcu dükkanına eş zamanlı denetim

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! 9 büyükşehirdeki 707 kuyumcu dükkanına eş zamanlı denetim

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira." açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği kuyumculuk sektörüne yönelik bugün 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yapacak.

Abone ol

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Şimşek'in "Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız." sözlerinin ardından Bakanlık ekipleri de harekete geçti.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) ilk aşamada, Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bunlar çok düşük rakamlar." dediği kuyumculuk sektörünü yakın takibe aldı.

VDK ve Risk Analiz Genel Müdürlüğünün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı.

Stoklar tek tek sayılacak

Saha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirilecek.

Sayım yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgesiz döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da tespit edilecek. Ayrıca, iş yerlerinde başkalarına ait pos cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edilecek.

Saha denetimlerinde riskli olduğu tespit edilen mükellefler, ayrıca vergi incelemesine alınacak.

Bakanlık, kuyumculuğun ardından diğer sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek bu yıl denetimsiz hiçbir alan bırakmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe son dakikada kazandı, Türkiye'ye yaradı
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe son dakikada kazandı, Türkiye'ye yaradı
Hayatını kaybeden Haniye'nin oğlu Abdüsselam'dan ilk açıklama
Hayatını kaybeden Haniye'nin oğlu Abdüsselam'dan ilk açıklama
Sınavda sonuncu oldu 6 gün çalışıp 141 bin lira maaş alıyor Cem Küçük'ün yazısı olay oldu
Sınavda sonuncu oldu 6 gün çalışıp 141 bin lira maaş alıyor Cem Küçük'ün yazısı olay oldu
Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 17,4 milyar lira net kar
Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 17,4 milyar lira net kar
Hamas lideri Heniyye'ye suikast sonrası akıllara '3 Ağustos' çağrısı geldi! 'Meydanlara inin' demişti
Hamas lideri Heniyye'ye suikast sonrası akıllara '3 Ağustos' çağrısı geldi! 'Meydanlara inin' demişti
Yüksek Askeri Şura toplanacak! Terfi ve atama dosyaları ele alınacak
Yüksek Askeri Şura toplanacak! Terfi ve atama dosyaları ele alınacak
Hamas lideri Haniye'nin son görüntüsü ortaya çıktı!
Hamas lideri Haniye'nin son görüntüsü ortaya çıktı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Heniyye suikastiyle ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Heniyye suikastiyle ilgili açıklama
Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: 30-40 kişilik bir meclis grubu ile geliyoruz
Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: 30-40 kişilik bir meclis grubu ile geliyoruz
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ilk açıklama geldi: Şiddetle kınıyorum
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ilk açıklama geldi: Şiddetle kınıyorum
Dolar ve Euro'da hareketli dakikalar! Bir anda fırladı
Dolar ve Euro'da hareketli dakikalar! Bir anda fırladı
CHP Kadın Kolları için büyük çekişme! Eski HDP'li isim de aday
CHP Kadın Kolları için büyük çekişme! Eski HDP'li isim de aday