İran, Haniye'nin öldürülmesi sonrası üç günlük yas ilan etti

Gazze’de aylardır devam eden ve 40 bin kişinin öldürüldüğü soykırımda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye’nin uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran’da üç günlük yas ilan edildi.Abone ol
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için geldiği Tahran'daki konutunda suikaste uğraması sonucu hayatını kaybetti.
Hamas Lideri Haniye İran'da öldürüldü
İran, Haniye'nin öldürülmesinin ardından 3 günlük yas ilan etti.