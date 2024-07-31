Vodafone çalışanları uzaktan mesai yapabilecek

Vodafone çalışanları, ağustos ayı boyunca uzaktan çalışabilecek.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, çalışanlarının deneyimini ve esnekliği merkeze alarak hayata geçirdiği uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Abone ol

Şirkette bu yıl ilk kez yapılacak uygulamayla, ağustos, uzaktan çalışma ayı olarak belirlendi. Salgından itibaren hibrit çalışan şirkette halihazırda uygulanan "yıl içinde 4 hafta boyunca dilediğin yerden çalışma" hakkı da eklenince, Vodafone çalışanları bu yaz iki ay boyunca diledikleri yerden çalışma fırsatına kavuştu.

Normal çalışma saatleri 08.00-17.00 olmasına rağmen çalışanlar, 7.00-16.00 ya da 9.00-18.00 saatleri çalışabiliyor.

Diğer yandan, pazartesi tüm gün ve cuma sabahları, sadece ekip toplantılarına ayrılıyor. Cuma öğleden sonraları ise hiç toplantı yapılmıyor.

Vodafone çalışanlarının eğitim, kişisel gelişim veya bazen sadece hayatta durup bir mola verebilmeleri için kullanabilecekleri "Kariyer Molası" uygulamasını da başlattı. Buna göre, en az 3 yıldır Vodafone'da çalışan ve belli kriterleri sağlayan çalışanlar 1-3 ay arasında ücretsiz izin kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, pandeminin ardından geçtikleri hibrit çalışma düzeninin kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini, rolünün gereklilikleri sebebiyle ofiste olması gereken çalışma arkadaşlarının yanı sıra tamamen uzaktan çalışan teknoloji ve müşteri hizmetleri yetkililerine sahip olduklarını belirtti.

Haftada ortalama 2 gün ofisten diğer günler uzaktan çalışıldığını aktaran Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Hibrit modelle tüm çalışma arkadaşlarımıza 4 hafta dilediği yerden çalışma esnekliği de sunuyoruz. Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımız yöneticileriyle anlaşarak, kesintisiz bağlantı sağlayabilecekleri, yurt içi veya yurt dışında diledikleri herhangi bir lokasyondan yıl içinde 4 hafta boyunca çalışabiliyor ve bu hakkı tek seferde ya da haftalara bölerek kullanabiliyor. Deneyimleme kültüründen beslenen bir şirket olarak, bu yıl ilk kez ağustos ayını uzaktan çalışma olarak planladık. Böylece arkadaşlarımız, iki ay boyunca diledikleri yerden çalışabilecek."