Gazze'de can kaybı 39 bin 445'e yükseldi

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 45 kişi artarak 39 bin 445'e yükseldi.

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Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 299 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 45 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ve 77 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 445'e, yaralananların sayısının da 91 bin 73'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtilirken, saldırılar sonucu 10 bin Filistinlinin kayıp olduğu ifade ediliyor.