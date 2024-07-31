Ekonomiden sorumlu bakanlardan Heniyye suikastına tepki

Ekonomiden sorumlu bakanlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İsrail'in, Heniyye'yi alçakça bir suikastla katletmesinin kabul edilemez bir saldırganlık olduğunu bildirerek, "Tahran'da uğradığı saldırı sonucu şehit olan, Gazze halkının haklı mücadelesinin temsilcisi İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Filistin davasının liderlerinden Heniyye'ye yapılan suikastı lanetlediğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"300 gündür Gazze'de, dünyanın gözleri önünde kundaktaki bebekleri, çocukları, kadın-erkek masum insanları katleden, hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan soykırımcı İsrail yönetimi, zulümle abad olunmadığını muhakkak görecektir. Heniyye, aile fertleri ve Gazze'de haklarını savunduğu binlerce Filistinlinin ardından şehit edildi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Er ya da geç hak yerini bulacak. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti tanınacak. Türkiye, her daim haklının, mazlumların, masumların yanında olmayı sürdürecek. İnsanlık adaletle, merhametle muhakkak yeniden buluşacak."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Tahran'da uğradığı hain suikast sonucu şehit olan Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Filistin halkı ve İslam aleminin başı sağ olsun. İşgalin sona ermesi için yüreklerindeki iman gücüyle mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Heniyye'ye suikast düzenlenmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tahran'da uğradığı saldırı sonucunda şehit olan, haklı bir direnişin simgesi Hamas'ın lideri, Gazze halkının yiğit evladı İsmail Heniyye'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onun mücadele dolu hayatı, mazlumların sesi olarak tarihe geçmiştir. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin başı sağ olsun. Rabbim, bizleri zulme karşı direnenlerden eylesin."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da paylaşımında, Filistin'in haklı davasını sonuna kadar savunacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler.' Rabbim, Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin şehadetini kabul eylesin."