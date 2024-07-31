Lille-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.Abone ol
Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.
Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.
Rumen hakem Istvan Kovacs, A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya geldiği maçı yönetmişti.