BIST 10.588
DOLAR 33,16
EURO 35,93
ALTIN 2.579,27
HABER /  SPOR

Lille-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu

Lille-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Abone ol

Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Rumen hakem Istvan Kovacs, A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya geldiği maçı yönetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomiden sorumlu bakanlardan Heniyye suikastına tepki
Ekonomiden sorumlu bakanlardan Heniyye suikastına tepki
Belediyelerin borçları! CHP lideri Özgür Özel: Teker teker herkese icra kağıdı geliyor
Belediyelerin borçları! CHP lideri Özgür Özel: Teker teker herkese icra kağıdı geliyor
Bülent Orakoğlu: Siyah giyen adamlar, Muhsin Yazıcıoğlu’nu enkazdan çıkararak işkence ile öldürmüş
Bülent Orakoğlu: Siyah giyen adamlar, Muhsin Yazıcıoğlu’nu enkazdan çıkararak işkence ile öldürmüş
Gazze'de can kaybı 39 bin 445'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 39 bin 445'e yükseldi
Vodafone çalışanları uzaktan mesai yapabilecek
Vodafone çalışanları uzaktan mesai yapabilecek
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitesinde bir işlem daha tamamlandı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitesinde bir işlem daha tamamlandı
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 23 kişi yakalandı!
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 23 kişi yakalandı!
Fred'den kötü haber! Fenerbahçe sağlık durumunu açıkladı
Fred'den kötü haber! Fenerbahçe sağlık durumunu açıkladı
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 136 milyar 321 milyon liralık teklif geldi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 136 milyar 321 milyon liralık teklif geldi
İran, Haniye'nin öldürülmesi sonrası üç günlük yas ilan etti
İran, Haniye'nin öldürülmesi sonrası üç günlük yas ilan etti
34 mirasçı var! 24 yıllık arazi paylaşımı sorunu arabulucuyla 1 ayda çözüldü
34 mirasçı var! 24 yıllık arazi paylaşımı sorunu arabulucuyla 1 ayda çözüldü
Heniyye'ye suikast sonrası Devlet Bahçeli'den açıklama: Orta Doğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir
Heniyye'ye suikast sonrası Devlet Bahçeli'den açıklama: Orta Doğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir