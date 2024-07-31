BIST 10.652
DOLAR 33,13
EURO 35,94
ALTIN 2.585,68
HABER /  GÜNCEL

Davutoğlu, Haniye'nin cenaze törenine katılacak

Davutoğlu, Haniye'nin cenaze törenine katılacak

Gelecek Partisi, İsmail Haniye'nin cenaze programının açıklanmasının ardından Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun törene katılacağını duyurdu.

Abone ol

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşının, perşembe günü Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği açıklandı.

Haniye'nin cenaze programı belli oldu: Luseyl'de defnedilecek

Gelecek Partisi de, Haniye'nin cenaze programının açıklanması üzerine duyuruda bulundu.

Partiden yapılan açıklamada Doha'da yapılacak olan cenaze törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolar
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Heniyye suikastına tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Heniyye suikastına tepki
Mahmud Abbas TBMM'de konuşacak mı? Numan Kurtulmuş son durumu açıkladı
Mahmud Abbas TBMM'de konuşacak mı? Numan Kurtulmuş son durumu açıkladı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye!
Lille-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu
Lille-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu
Ekonomiden sorumlu bakanlardan Heniyye suikastına tepki
Ekonomiden sorumlu bakanlardan Heniyye suikastına tepki
Belediyelerin borçları! CHP lideri Özgür Özel: Teker teker herkese icra kağıdı geliyor
Belediyelerin borçları! CHP lideri Özgür Özel: Teker teker herkese icra kağıdı geliyor
Bülent Orakoğlu: Siyah giyen adamlar, Muhsin Yazıcıoğlu’nu enkazdan çıkararak işkence ile öldürmüş
Bülent Orakoğlu: Siyah giyen adamlar, Muhsin Yazıcıoğlu’nu enkazdan çıkararak işkence ile öldürmüş
Gazze'de can kaybı 39 bin 445'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 39 bin 445'e yükseldi
Vodafone çalışanları uzaktan mesai yapabilecek
Vodafone çalışanları uzaktan mesai yapabilecek
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitesinde bir işlem daha tamamlandı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitesinde bir işlem daha tamamlandı