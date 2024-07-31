Davutoğlu, Haniye'nin cenaze törenine katılacak

Gelecek Partisi, İsmail Haniye'nin cenaze programının açıklanmasının ardından Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun törene katılacağını duyurdu.Abone ol
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşının, perşembe günü Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği açıklandı.
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Gelecek Partisi de, Haniye'nin cenaze programının açıklanması üzerine duyuruda bulundu.
Partiden yapılan açıklamada Doha'da yapılacak olan cenaze törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı bildirildi.