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Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin haziran ayı sonuçlarını yayımladı.

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Verilere göre, mayıs sonunda 68,1 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, haziranda 4,3 milyar dolar azalışla 63,8 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,2 milyar dolar düşüşle 48,9 milyar dolardan 45,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 19,2 milyar dolardan 18,1 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de haziranda 12 milyar lira azalışla 37,1 milyar liradan 25,1 milyar liraya düştü. Böylece söz konusu tutar 1 milyar doların altına indi.

Açıklanan veriler, böylece toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 65 milyar dolar civarında olduğuna işaret etti.

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