BIST 10.652
DOLAR 33,13
EURO 35,94
ALTIN 2.585,68
HABER /  GÜNCEL

Hamas lideri Haniye'nin naaşı Doha'da defnedilecek

Hamas lideri Haniye'nin naaşı Doha'da defnedilecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşının, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'a götürüleceği bildirildi.

Abone ol

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da suikasta uğrayan Haniye'nin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlama işlemlerine dair bilgi verildi.

Haniye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Haniye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi.

Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerden çok sayıda yetkilinin katılımıyla düzenlenecek cenaze töreninden sonra Haniye'nin başkent Doha'da toprağa verileceği kaydedildi.

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
SunExpress, Beyrut seferlerini 5 Ağustos'a kadar askıya aldı
SunExpress, Beyrut seferlerini 5 Ağustos'a kadar askıya aldı
BBP lideri Destici'den Heniyye suikastı açıklaması: Ayağa kalkma zamanı gelmiştir
BBP lideri Destici'den Heniyye suikastı açıklaması: Ayağa kalkma zamanı gelmiştir
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım
Meclis'ten 924 saatlik mesai
Meclis'ten 924 saatlik mesai
Davutoğlu, Haniye'nin cenaze törenine katılacak
Davutoğlu, Haniye'nin cenaze törenine katılacak
Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolar
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Heniyye suikastına tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Heniyye suikastına tepki
Mahmud Abbas TBMM'de konuşacak mı? Numan Kurtulmuş son durumu açıkladı
Mahmud Abbas TBMM'de konuşacak mı? Numan Kurtulmuş son durumu açıkladı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye!
Lille-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu
Lille-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu
Ekonomiden sorumlu bakanlardan Heniyye suikastına tepki
Ekonomiden sorumlu bakanlardan Heniyye suikastına tepki