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Fahrettin Altun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşacağı tarihi açıkladı

Fahrettin Altun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşacağı tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceğini duyurdu.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Abbas'ın TBMM'ye davet edilmesiyle ilgili bilgiyi X platformundan paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki konuşmasında Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'a da tepki göstermişti.  Erdoğan, Türkiye'ye davet ettikleri Abbas'ın kendilerine olumlu bir cevap vermediğini söyledi.

"Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın. Önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım" diyen Erdoğan, "Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz" ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Abbas'ın sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelemeyeceğini ifade ettiğini, ancak gelen yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylediğini belirtmişti.
Filistin haber ajansı WAFA da Pazar günü geçtiği ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'ya dayandırdığı haberinde, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

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