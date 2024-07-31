BIST 10.652
DOLAR 33,13
EURO 35,94
ALTIN 2.585,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tırmanış sırasında düşen dağcının feci ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tırmanış sırasında düşen dağcının feci ölümü

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi.

Abone ol

Aladağlar Kale Tepe bölgesinde tırmanışa geçen dört kişilik dağcı gurubunda yer alan Özkan Çorapçıoğlu (43), tırmanış esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Diğer dağcıların ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Çorapçıoğlu'na ulaşan sağlık ekipleri dağcının bilincinin kapalı olduğunu ve vücudunda kırık bulunduğunu tespit etti.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çorapçıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Urla'da orman yangını: 120 konut tahliye edildi!
İzmir Urla'da orman yangını: 120 konut tahliye edildi!
Bir yolcu tartıştığı minibüs şoförünün kulağını kopardı
Bir yolcu tartıştığı minibüs şoförünün kulağını kopardı
Kylian Mbappe futbol kulübü satın aldı
Kylian Mbappe futbol kulübü satın aldı
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı açıklandı
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı açıklandı
İsrail Gazze'de bir aracı hedef aldı: 10 ölü
İsrail Gazze'de bir aracı hedef aldı: 10 ölü
İran 'intikam bayrağını' astı! O ayetle birlikte yemin ettiler
İran 'intikam bayrağını' astı! O ayetle birlikte yemin ettiler
Erdoğan'dan Haniye'nin ailesine taziye telefonu
Erdoğan'dan Haniye'nin ailesine taziye telefonu
Fahrettin Altun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşacağı tarihi açıkladı
Fahrettin Altun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşacağı tarihi açıkladı
Hamas lideri Haniye'nin naaşı Doha'da defnedilecek
Hamas lideri Haniye'nin naaşı Doha'da defnedilecek
SunExpress, Beyrut seferlerini 5 Ağustos'a kadar askıya aldı
SunExpress, Beyrut seferlerini 5 Ağustos'a kadar askıya aldı
BBP lideri Destici'den Heniyye suikastı açıklaması: Ayağa kalkma zamanı gelmiştir
BBP lideri Destici'den Heniyye suikastı açıklaması: Ayağa kalkma zamanı gelmiştir
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım