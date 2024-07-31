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Kylian Mbappe, çocukken seçmelere girdiği kulübü satın aldı

Kylian Mbappe, çocukken seçmelere girdiği kulübü satın aldı

Bu yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe Ligue 2 ekibi Caen'i satın aldı.

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Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe'nin sahibi olduğu şirket, Ligue 2 ekibi Caen'i resmen satın aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Caen'in çoğunluk hissesi, spor ve medya sektöründe yürürlülük gösteren Interconnected Ventures (ICV) şirketinin yatırım kolu Coalition Capital'e olarak el değişti.

Fransız basının yer verdiği haberlere göre; Fransız futbolcunun 20 milyon euro karşılığında kulüp hisselerinin yüzde 80'ini aldığı bildirildi.

CAEN'İN SEÇMELERİNE KATILMIŞ

Yıldız futbolcu, Monaco altyapısına girmeden önce şu an sahibi olduğu Caen'in seçmelerine katılmıştı.

Bu durum da ilginç bir tesadüf olarak dikkati çekiyor.

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