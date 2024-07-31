Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı ve terörle mücadelede kararlılıkla operasyonlara devam edileceğini vurguladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve… pic.twitter.com/692KqysBvt