Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin suikasta uğradığı yer şaşkınlık yarattı

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutun, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutuna yalnızca 150 metre mesafede olduğu öğrenildi.

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Hamas Lideri İsmail Heniyye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Heniyye burada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra kendisi için ayarlanan yere geçti.

KALDIĞI YER HEDEF ALINDI: İRAN'IN GÖBEĞİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren konuta geçen Heniyye, İran resmi makamlarının açıklamasına göre 02.00'de (TSİ 01.30) sularında hedef alındı.

'Havadan güdümlü füze' sonucu saldırıya uğrayan Heniyye hayatını kaybetti.

PEZEŞKİYAN'IN KONUTUNA 150 METRE UZAKLIKTA

Heniyye'nin öldürülmesinin ardından Hamas Lideri'nin kaldığı bölgeyle ilgili önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Heniyye'nin kaldığı Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren konutun, İran Cumhurbaşkanlığı konutuna yalnızca 150 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

HAMANEY VE İRAN MECLİS BİNASI'NA DA YAKIN

Hamas Lideri Heniyye'nin kaldığı konutun aynı zamanda İran Meclis Binası ve İran dini lideri Ali Hamaney'in konutuna da yakınlığı dikkat çekti.

Hal böyle olunca kaldığı konut birçok stratejik noktaya yakın olan Heniyye'nin ölümü, çeşitli soru işaretlerini beraberinde getirdi.