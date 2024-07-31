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İran Genel Başsavcısı, Haniye suikastının tüm yönleriyle incelenmesi talimatı verdi

İran Genel Başsavcısı, Haniye suikastının tüm yönleriyle incelenmesi talimatı verdi

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının tüm yönleriyle incelenmesi, "olası ihmal veya hatalarla ilgili" yasal işlem yapılması konusunda Tahran Başsavcılığına talimat verdi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansında (ISNA), Muvahhidi'nin söz konusu talimatı yayımlandı.

Haniye'nin vefatı nedeniyle Filistin halkı ve Hamas'a başsağlığı dileğinde bulunan Muvahhidi, uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıyı kınadığını vurguladı.

Tahran Savcılığının özel bir soruşturma birimi görevlendirmesi, ordu ve güvenlik güçlerinin işbirliğiyle gecikmeden olayı çeşitli yönleriyle soruşturması talimatı veren Muvahhidi, şunları kaydetti:

"Her türlü ihmal veya olası kusurun araştırılması, faillerinin yakalanması, yargılanması ve cezalandırılması için tüm yurt içi ve yurt dışı imkanlar kullanılmalıdır."

HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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