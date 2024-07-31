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HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan: Netanyahu Amerika’yı rehin almış durumda

Bakan Fidan: Netanyahu Amerika’yı rehin almış durumda

Bakan Fidan, "Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye ile suikasttan saatler önce yaptığı görüşmeyi anlattı.

İsrail'in suikast ile sadece Hamas'a değil, İran'a da mesaj verdiğini söyledi. Fidan, "İran ve İran’ın yanında olan diğer milis grupların cevabı nasıl olur göreceğiz" dedi.

Alçak suikastle şehit edilen Haniye ile ilgili Bakan Fidan, "Filistin ulusuna ve İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar" dedi.

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