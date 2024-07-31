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Okay Yokuşlu resmen Trabzonspor'da

Okay Yokuşlu resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, West Bromwich Albion'dan Okay Yokuşlu'yu 3+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurdu.

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Trabzonspor, İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-Mavililer, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bonservisi açıklandı

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Maaşı belli oldu

"Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur."

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