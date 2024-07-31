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Trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 43 bin lira ceza

Trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 43 bin lira ceza

İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 43 bin 914 lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda iki sürücünün tehlikeli araç kullandığına yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis, kimliklerini tespit ettiği sürücüler G.Y. ve T.B'yi yakaladı.

Ekipler, iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun “makas”, “saygısızca araç kullanmak” ve “araçların sağından veya banketlerden yararlanarak geçmek” suçlarından toplam 30 bin 937 lira ceza kesti.

Öte yandan T.B'ye "mahkemece ehliyeti alındığı halde araç kullanmak” ve “araç dışına bir şey atıp dökmek” maddelerinden 12 bin 977 lira cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

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