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Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdi

Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdi

Premier Lig'de önemli başarılar elde eden Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerine son verdiğini duyurdu. Liverpool'u şampiyon yaparak büyük bir miras bırakan Klopp, futbol dünyasında çok saygı gören bir isim haline geldi.

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Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u çalıştıran Alman teknik direktör Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"BENİM İÇİN SONA ERDİ"

Başarılı teknik adam, uzun bir süre düşündükten sonra bu kararını verdiğini belirtirken, dönebileceği sinyalini de verdi:

Bugün itibarıyla teknik direktörlük kariyerim, benim için sona erdi. Bu kararı, anlık bir hevesle almadım. Genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerinde çalıştım. Belki bu kararımı birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz.

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