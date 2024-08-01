Çinli yüzücüden Paris Oyunları'nda dünya rekoru!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yüzme branşında Çinli Zhanle Pan, 100 metre serbestte 46.40'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Avustralyalı Kyle Chalmers gümüş, Rumen David Popovici ise bronz madalya aldı.Abone ol
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının 100 metre serbest disiplin yarışını Çinli Zhanle Pan şampiyon oldu.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 100 metre serbest finalleri yapıldı.
Çinli Zhanle Pan, 46.40'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Bu disiplinde Avustralyalı Kyle Chalmers, 47.48'le gümüş, Rumen David Popovici 47.49'la bronz madalya elde etti.