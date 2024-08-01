BIST 10.786
DOLAR 33,15
EURO 35,93
ALTIN 2.604,03
HABER /  GÜNCEL

Hakan Fidan İsmail Heniyye ile son görüşmesini anlattı: Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu

Hakan Fidan İsmail Heniyye ile son görüşmesini anlattı: Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da öldürülmeden saatler önce ayaküstü görüştüğü Hamas lideri İsmail Heniyye'yi anlattı. Fidan, "Dün de aslında Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu, "Şehitlik nasıl yakışırdı" dediğim bir insandı. Kendisini bir davaya adamış ve şehadetin en büyük mertebe olduğunu bilen bir insanın hedefine ulaşmış olduğunu görmek mutluluk veriyor açıkçası" dedi.

Abone ol

Bakan Fidan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasıyla ilgili Fidan "Dün Tahran'a Cumhurbaşkanımızı temsilen İran Cumhurbaşkanının göreve başlama törenine gittim. Haniye ile öğleden sonra saat 16.00 gibi yemin töreninde karşılaştık. Yemin töreninden sonra benim görüşmelerim oldu, bazı İranlı yetkililerle. Son görüşmemden çıkarken o da oraya giriyordu. O esnada tekrar karşılaştık. Türkiye'ye geldim. Saat 5.15'te bir haber aldım arkadaşlarımdan, vefat haberini ilettiler. İnsan olarak çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir kardeşimizdi. Dün de aslında Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu, "Şehitlik nasıl yakışırdı" dediğim bir insandı. Kendisini bir davaya adamış ve şehadetin en büyük mertebe olduğunu bilen bir insanın hedefine ulaşmış olduğunu görmek mutluluk veriyor açıkçası. Geriye kalan bizler için üzücü bir durum tabi, karışık duygular. Haniye, 60'a yakın yakınını kaybetmesine rağmen hiçbir zaman duruşunu kaybetmedi. Metaneti çok sağlamdı." dedi. 

Fidan, "Benim tanıdığım İsmail Heniyye, kendi dava şuuru çok yüksek, kendi taşıdığı emanetin fevkalade bilincinde olan bir insandı." dedi.

Heniyye'nin yerine Halid Meşal'in seçildiğini söyleyen Fidan, "O da farklı dozajlarda, aynı özellikleri taşıyan birisi." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İşte Haniye'nin öldürüldüğü daire! Cep telefonu ve Türkiye detayı ortaya çıktı
İşte Haniye'nin öldürüldüğü daire! Cep telefonu ve Türkiye detayı ortaya çıktı
21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
AK Parti il başkanları toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat!
AK Parti il başkanları toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat!
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Günay Kosova vefat etti
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Günay Kosova vefat etti
CHP'li Başkan Erdal Beşikçioğlu sokak köpeklerini belediye tesislerinde bekçi yapacak
CHP'li Başkan Erdal Beşikçioğlu sokak köpeklerini belediye tesislerinde bekçi yapacak
Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde saydı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde saydı
Yalova'da ehliyetsiz ve yaşı küçük sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
Yalova'da ehliyetsiz ve yaşı küçük sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda toplu sonuçlar
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda toplu sonuçlar
Malatya'da deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama
Malatya'da deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama
Denizli'de korkunç olay! Komşular evde bağrışma sesleri duyunca...
Denizli'de korkunç olay! Komşular evde bağrışma sesleri duyunca...
Çinli yüzücüden Paris Oyunları'nda dünya rekoru!
Çinli yüzücüden Paris Oyunları'nda dünya rekoru!
Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdi
Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdi