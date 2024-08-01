CHP'li Başkan Erdal Beşikçioğlu sokak köpeklerini belediye tesislerinde bekçi yapacak

Etimesgut'un CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanları düzenlemesi sonrası belediyenin projesini açıkladı. Köpeklerin sokaklardan toplanmayacağını söyleyen Beşikçioğlu, "Ben belediye başkanı olarak can dostlarımızı belediyede görevlendireceğim." dedi.

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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

CHP ve DEM Parti yasaya köpeklerin öldürüleceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Düzenlemeye itiraz eden isimlerden Ankara Etimesgut'un CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yasaya karşı geliştirdiği projenin içeriğini anlattı.

"Belediyede görevlendireceğim"

Cumhuriyet'in haberine göre, sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı olduğunu vurgulayan Beşikçioğlu, "Ben belediye başkanı olarak can dostlarımızı belediyede görevlendireceğim. Belediyenin bir sürü garajı var. Bunlara sahip çıkacak bir can dostuna ihtiyacımız var. Binalarımıza da bekçiye ihtiyacımız var" dedi.

Köpekleri belediye toplamayacak

Beşikçioğlu, köpeklerin eğitimi kapsamında belediyenin veterinerlik biriminin başına önceden TSK'de görev yaparak mayın arama köpeklerinin eğitimini üstlenmiş bir müdür getirileceğini söyledi.

Ömür boyu sağlık ve mama garantisi

Köpeklerin toplanmayacağını, yurttaşların getirmesini beklediklerini ifade eden Beşikçioğlu, "Bu hayvanları eğiterek belediyenin içerisindeki sosyal tesislerde ömür boyu sağlık ve mama garantisiyle görevlendireceğiz" diye konuştu.