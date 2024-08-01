İşte Haniye'nin öldürüldüğü daire! Cep telefonu ve Türkiye detayı ortaya çıktı

Hamas lideri İsmail Haniye İran'da İsrail tarafından öldürüldü. Orta Doğu'da kriz yaratan olayın ardından yeni gelişmeler gün yüzüne çıktı. Haniye'nin öldürüldüğü daire ilk kez görüntülenirken nokta tespiti yapıldığı iddiaları güçlendi. Haniye'nin telefonuna casus bir yazılım yüklendiği de konuşulanlar arasında. İşte son gelişmeler...

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Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunuyordu. Gece 02.00 sularında kaldığı misafirhanede vuruldu. Aynı binada bulunan Filistin İslami Cihad lideri Nakhalah’ın burnu bile kanamadı. İran, Haniye’yi öldüren güdümlü füzenin ülke dışından ateşlendiğini duyurdu. Ilımlı bir lider olan ve ateşkes görüşmelerinin kilit ismi Haniye’nin öldürülmesi ateşin bölgeye yayılma riskini artırdı.

Türkiye detayı

Bu arada, İsrail’in, Haniye’ye yönelik suikast planını Türkiye ve Katar’da uygulamak istediği ancak başaramadığı öğrenildi. İddiaya göre törenlere Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da çağrıldı. Ancak Hizbullah liderinin ziyareti son anda iptal edildi.

Nokta tespiti

Suikastın nasıl yapıldığı konusunda tartışmalar sürerken Hamas’ın üst düzey yetkilisi Halil El-Hayya, “Füze doğrudan Haniye’ye isabet etti” açıklamasında bulundu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Haniye’nin en son Katar’daki oğlu ile görüştüğü, casus yazılımla nokta tespiti yapıldığı da iddialar arasında…

İntikam yeminleri edildi

Suikast zaten gergin olan bölgeyi iyice gerdi. Hamas, İslami Cihad ve Hizbullah peş peşe suikastın karşılığının verileceği açıklamalarını yaptı. Hamas, İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıkladı ve “İsrail bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak” diye intikam yemini etti. Aynı şekilde Hizbullah da “Savaşa hazırız, İsrail’e bütün gücümüzle direneceğiz” dedi.

Pişman edeceğiz

Dinî lider Hamaney, suikastın İran’da olması sebebiyle “Evimizde şehit edilen Haniye’nin intikamını almayı vazife kabul ediyoruz” diye konuştu. Aynı şekilde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da “İşgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğiz” ifadelerini kullandı. İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, suikastin tüm yönleriyle incelenmesi, “olası ihmal veya hatalarla ilgili” işlem yapılması konusunda Tahran Başsavcılığına talimat verdi.

İsrail bayram yapıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Haniye’den doğrudan bahsetmeden “İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik” derken, bazı bakanlardan sevinç dolu ifadelerin yer aldığı mesajlar geldi. İsrail’in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, “Haniye’nin ölümü dünyayı daha güzel hâle getirecek. Artık hayali barış/ teslimiyet anlaşmaları yok” dedi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkesinin savaşın tırmanmasını istemediğini savundu ancak tüm senaryolar için hazırlık yaptıklarını söyledi. İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise, sosyal medya hesabından “İsrail’in tüm düşmanları perişan olacak” mesajını paylaştı.

ABD savunma alanı oluşturdu

Bu arada, suikastın hemen ardından Suriye ve Irak’taki Amerikan üsleri alarm durumuna geçti. Aynı şekilde Yunanistan’ın Girit adasında demirli Amerikan savaş gemileri de İsrail kıyılarına yanaştı.

Haniye’nin naaşı bügün Tahran’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar’a götürülecek, başkent Doha’da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Cenazeye, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ile milletvekilleri katılacak.

Yeni liderleri belli oldu

Öte yandan, Halid Meşal geçici olarak Siyasi Büro Şefliği’ne getirildi. Meşal, Mossad’ın spreyli saldırısına uğramış, aldığı zehir sebebiyle uzun süre tedavi görmüştü.