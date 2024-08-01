BIST 10.786
DOLAR 33,15
EURO 35,93
ALTIN 2.604,03
HABER /  POLİTİKA

Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Terfi ve atama dosyaları ele alınacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Terfi ve atama dosyaları ele alınacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri ,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Halk TV'deki 'KJ' büyük tepki çekti! RTÜK harekete geçti: İnceleme başlatıldı
Halk TV'deki 'KJ' büyük tepki çekti! RTÜK harekete geçti: İnceleme başlatıldı
Tam gaz yükseliş! Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları...
Tam gaz yükseliş! Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları...
O uygulama kaldırıldı! Yeni hamleyi Resmi Gazete'den duyurdular
O uygulama kaldırıldı! Yeni hamleyi Resmi Gazete'den duyurdular
Hakan Fidan İsmail Heniyye ile son görüşmesini anlattı: Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu
Hakan Fidan İsmail Heniyye ile son görüşmesini anlattı: Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu
İşte Haniye'nin öldürüldüğü daire! Cep telefonu ve Türkiye detayı ortaya çıktı
İşte Haniye'nin öldürüldüğü daire! Cep telefonu ve Türkiye detayı ortaya çıktı
21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
AK Parti il başkanları toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat!
AK Parti il başkanları toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat!
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Günay Kosova vefat etti
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Günay Kosova vefat etti
CHP'li Başkan Erdal Beşikçioğlu sokak köpeklerini belediye tesislerinde bekçi yapacak
CHP'li Başkan Erdal Beşikçioğlu sokak köpeklerini belediye tesislerinde bekçi yapacak
Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde saydı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde saydı
Yalova'da ehliyetsiz ve yaşı küçük sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
Yalova'da ehliyetsiz ve yaşı küçük sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda toplu sonuçlar
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda toplu sonuçlar