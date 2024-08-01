AK Parti Balıkesir İl Başkanı trafik kazası geçirdi

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasının ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 10 ANA 560 panelvan minibüs ile 26 AET 710 plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun 16. kilometresinde çarpıştı.

Ankara'dan Balıkesir'e dönerken geçirdiği kazada çarpmanın etkisiyle omzundan darbe alan Aydemir, kontrol amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Aydemir'i hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.