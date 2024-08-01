Emekliye üçü bir arada ödeme müjdesi! Maaş farkı, promosyon, ek ikramiye...

Maaş yetmediği için çalışmak zorunda kalan emekliler için hükümet harekete geçti. 2024 yılı emekliler yılı ilan edilerek emekliler için sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede imkan sağlandı.