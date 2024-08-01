27 yaşındaki genç metrelerce yüksekten yoldaki adamın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 13. kattaki balkondan düşen genç hayatını kaybetti, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı.Abone ol
İddiaya göre, A.E.A. (27) Şefikcan Caddesi'nde bulunan 13. kattaki evlerinin balkonundan zemin katta bulunan züccaciye dükkanı sahibi Mehmet C'nin (44) üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.E.A. ile Mehmet C. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.E.A, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.