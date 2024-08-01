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Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Kupa maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak..

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