Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif öldürüldü mü? Hamas'tan açıklama

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif’in 13 Temmuz’daki saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'in duyurusunun ardından Hamas’tan yapılan açıklamada ise Deif’in öldürüldüğüne yönelik iddia yalanlandı.

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İsrail, yıllardır yakalayamadığı 'misafir' kod adlı Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın komutanı Muhammed Deif’in 13 Temmuz'da Han Yunus'a gerçekleştirilen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Hamas'tan bir sözcü ise İsrail’in Deif’i öldürdüğü iddiasının doğru olmadığını söyledi.

7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olarak adı geçen Deif, Gazze tünellerinin mimarı olarak biliniyor.

IDF’ten yapılan açıklamada, “Hamas'ın askeri kanadının başı, 7 Ekim'deki ölümcül katliamı başlatmış, planlamış ve uygulamıştır. Hamas lideri Yahya Sinvar ile yakın iş birliği içinde çalıştı ve savaş sırasında Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini yöneterek, Hamas’ın askeri kanadının üst düzey yetkililerine emir ve talimatlar verdi” denildi.

İsrail'in yıllardır peşinde olduğu, Hamas’ın askeri kanadının lideri Muhammed Deif’i ele geçirmek için IDF, 13 Temmuz’da Han Yunus’a saldırı düzenlemişti. Deif’in bu saldırıdan kurtulup kurtulmadığı ise belli değildi.

IDF bugün Deif'in geçen ay Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen bir İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan ise iddialara yönelik yalanlama geldi.

İsrail basınının "hayalet komutan" olarak tanımladığı isim: Dayf

Han Yunus'taki kampta Filistinli bir mülteci ailenin çocuğu olarak 1965'te doğan Dayf, 1987'de henüz yeni kurulma aşamasında olan Filistinli direniş hareketi Hamas'a katıldı.

İsrail'in 1989'da Gazze'ye düzenlediği yoğun saldırı sırasında gözaltına aldığı Dayf, 16 ay yargılama olmadan İsrail hapishanelerinde tutuldu.

Dayf, serbest kaldıktan sonra Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları bünyesinde İsrail'e karşı çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirdi.

Muhammed Dayf, Kassam Tugaylarının kurucuları ve önde gelen liderleri arasında yer alıyor.

İsrail ordusu, Gazze içinde Dayf'ı hedef alma gerekçesiyle sivillerin hayatını kaybettiği 7 saldırı gerçekleştirdi ancak başarılı olamadı.

Gazze'ye yoğun saldırı başlattığı 2014'te de İsrail, Dayf'ı öldürdüğünü duyurmuş ancak bu haberler asılsız çıkmıştı. İsrail basınında, bu dönem Dayf için "hayalet komutan" tanımı yapılmıştı.

İsrail güvenlik teşkilatı, Dayf'ı yakalamak için yoğun çaba gösterdiklerini itiraf etmişti.